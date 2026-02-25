Gemeinderat Schönaich CDU/FWV-Anträge sorgen für heftige Diskussionen
Kurz vor dem Beschluss des Schönaicher Haushalts hat die CDU/FWV-Fraktion nochmals die Hacken in den Boden gehauen. Das kam nicht bei allen gut an.
Der Schönaicher Haushalt stand am Dienstag im Gemeinderat kurz vor dem Beschluss, als zwei Anträge der Fraktion CDU/FWV auf den letzten Metern für Furore sorgten. Letztlich wurde das Zahlenwerk mit einem Defizit von 4,4 Millionen Euro im Ergebnishaushalt beschlossen – allerdings war die Abstimmung denkbar knapp. Nicht zuletzt, weil Norbert Lurz als einziger der CDU/FWV-Fraktion dem Haushalt zustimmte.