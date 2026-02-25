Gemeinderat Schönaich: CDU/FWV-Anträge sorgen für heftige Diskussionen

 
1
In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag ging es hoch her. Der Haushalt löste heftige Diskussionen aus. Foto: Stefanie Schlecht

Kurz vor dem Beschluss des Schönaicher Haushalts hat die CDU/FWV-Fraktion nochmals die Hacken in den Boden gehauen. Das kam nicht bei allen gut an.

Böblingen: Melissa Schaich (mel)

Der Schönaicher Haushalt stand am Dienstag im Gemeinderat kurz vor dem Beschluss, als zwei Anträge der Fraktion CDU/FWV auf den letzten Metern für Furore sorgten. Letztlich wurde das Zahlenwerk mit einem Defizit von 4,4 Millionen Euro im Ergebnishaushalt beschlossen – allerdings war die Abstimmung denkbar knapp. Nicht zuletzt, weil Norbert Lurz als einziger der CDU/FWV-Fraktion dem Haushalt zustimmte.

 

Am Dienstagnachmittag – also kurz vor der Sitzung – reichten vier Mitglieder der CDU/FWV-Fraktion zwei Anträge ein, die den Haushalt betrafen. Im ersten Antrag forderten die Gemeinderäte, dass es eine Aufgabenkritik in der Kernverwaltung geben müsse sowie eine befristete Stellenbesetzungssperre. Im zweiten Antrag schrieben dieselben Räte, dass die Verwaltung sich darum bemühen solle, Einsparungen in Höhe von einem Prozent im aktuellen Haushaltsjahr zu identifizieren und umzusetzen.

Zwei Anträge sorgen für Diskussionen

Gleich zu Beginn formulierte der CDU/FWV-Vorsitzende Michael Metzger die Forderung, dass sie dem Haushalt nur zustimmen würden, wenn ihre Anträge angenommen würden. Mehrere Punkte sorgten für Kritik von Seiten der Verwaltung, aus den Reihen des Gemeinderats und selbst von ihrem Fraktionskollegen Nobert Lurz. Über den Inhalt der Anträge könne man diskutieren, doch der Zeitpunkt des Antrags sei nicht angebracht, monierte Bürgermeisterin Anna Walther in der Sitzung. Denn eigentlich hatte sich der Gemeinderat während der Haushaltsklausur im vergangenen Jahr auf eine Frist für Haushaltsanträge geeinigt: Diese sei im November abgelaufen. „Ich habe es satt“, sagte Anna Walther in der Sitzung. Ihr Vertrauen in Absprachen sei erschüttert. Die Fraktion wollte die Frist jedoch nicht auf sich sitzen lassen und kontaktierte laut dem Vorsitzenden, Michael Metzger, die Kommunalaufsicht. Diese habe bestätigt, dass Änderungsanträge zum Haushalt bis zum Beschluss der Haushaltssatzung zulässig seien.

Einsparversuche der Gemeinde würden keine Wirkung zeigen

Das Brisante an den Anträgen: Eine Annahme hätte zur Folge gehabt, dass der Haushalt nochmal überarbeitet und nicht beschlossen hätte werden können. Ein Umstand, der den Antragstellern so nicht bewusst gewesen sei, gab Michael Metzger in der Sitzung zu. Horst Nebelsieck (SPD) bezeichnete die Stoßrichtung der Anträge als eine „Panikreaktion“ und „reine Symbolpolitik“. Michael Metzger (CDU/FWV) hielt dagegen, dass es bei solch einem Haushalt kein Tabu geben dürfe. Vor allem, weil die Einsparversuche der Gemeinde laut dem Vorsitzenden nicht die erwünschte Wirkung zeigen würden.

Nobert Lurz formuliert Kritik an eigener Fraktion

Die pointierteste Kritik an den Anträgen der Fraktion erfolgte jedoch aus den eigenen Reihen von Norbert Lurz. Die Stellensperre erzeuge seiner Meinung nach unnötige Bürokratie, zumal der Gemeinderat bereits über personelle Entscheidungen in nicht öffentlichen Sitzungen informiert werde. Auch bei den Einsparungen von einem Prozent fehlten ihm konkrete Vorschläge aus seiner eigenen Fraktion. Seine Kritik bezog sich jedoch nicht nur auf den Inhalt. „Es stößt mir auf, bei solch schwerwiegenden Entscheidungen mit der AfD abzustimmen“, sagte der Gemeinderat. Das Abstimmungsverhalten seiner Kollegen sei seiner Meinung nach ein schwieriges Zeichen nach außen. Auf Nachfrage betont der Vorsitzende, Michael Metzger, dass die Fraktion eine Zusammenarbeit mit der AfD dezidiert ablehne.

Letztlich stimmte der Gemeinderat dem Punkte der Aufgabenkritik zu, die Stellensperre sowie die Einsparungen von einem Prozent wurden abgelehnt. Folglich stimmte die CDU/FWV-Fraktion, mit Ausnahme von Norbert Lurz, gemeinsam mit den beiden AfD-Räten und dem FDP/UWG Rat Alfred Haas gegen den Haushalt, der jedoch trotzdem eine Mehrheit fand.

CDU/FWV Fraktion

Stühlerücken
Mit sieben Sitzen ist die CDU/FWV die größte Fraktion im Schönaicher Gemeinderat. In der letzten Sitzung ist Markus Rebmann aus dem Rat ausgeschieden. Für ihn ist Andreas Wolf nachgerückt.

Zum Abstimmungsverhalten
Auf den eingebrachten Anträgen durfte Andreas Wolf noch nicht unterschreiben, weil er noch nicht offiziell in den Gemeinderat aufgenommen war. Dies erfolgte am Dienstagabend. Während der Sitzung stimmte er mit der Fraktion. Sören Wagner, ebenfalls Mitglied der CDU/FWV Fraktion, war bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag nicht anwesend. Er stehe jedoch inhaltlich hinter den Anträgen, laut dem Vorsitzenden Michael Metzger.

Von Melissa Schaich
