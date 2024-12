Käufe sind heutzutage mit wenigen Klicks getätigt. Hier ein neuer Pullover, dort ein Paar Sneaker. Der 33-jährige Kevin Seyfarth aus Stuttgart wollte diesen Teufelskreis durchbrechen und legte 2024 ein No-Buy-Year ein. Jetzt zieht er ein Resümee.

Janina Link 14.12.2024 - 11:30 Uhr

Kein neuer Hoodie, nicht das lang ersehnte und frisch auf den Markt gekommene Videospiel, geschweige denn spontane Online-Käufe: Ein ganzes Jahr lang hat der 33-jährige Kevin aus Stuttgart auf all das verzichtet, denn er hat ein No-Buy-Year gemacht – ein Trend, der vor allem in den Vereinigten Staaten und England groß geworden ist. Was steckt dahinter? Eigentlich genau das, was der Name bereits erahnen lässt: „Ein Jahr lang kauft man sich keine neuen Dinge – zumindest nichts, was über das Nötigste hinausgeht“, so Kevin.