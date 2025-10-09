Bald jährt sich das Ende der Ampelkoalition. Was machen die ehemaligen Mitglieder der Ampel-Regierung heute? Wir werfen einen Blick auf ihre aktuellen Karrieren.

Lena Fux 09.10.2025 - 17:49 Uhr

Für Christian Lindner beginnt bald ein weiterer beruflicher Abschnitt. Ein Jahr nach dem Zerbrechen der Ampel-Regierung im November 2024 wird der ehemalige Finanzminister und langjährige FDP-Vorstand Mitglied im Beirat der Hagedorn Unternehmensgruppe. Doch wie sieht es bei den anderen Mitgliedern der früheren Ampel-Koalition aus? Ein Überblick über den weiteren Berufsweg führender Ampel-Politikerinnen und -Politiker zeigt, wer politisch aktiv bleibt – und wer sich neuen Herausforderungen widmet.﻿ Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie und erfahren Sie, was aus den bekanntesten Gesichtern der Ampel geworden ist.