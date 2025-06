Es war keine leichte Entscheidung. Sie haben auch immer noch ein wenig Bauchweh, wenn sie darüber nachdenken, aber der Entschluss der fünfköpfigen Familie Kpanaki steht nach vielen Gesprächen, Gedanken und Zweifeln nun fest: Michaela Kpanaki und ihr Mann Moses werden mit den drei Kindern wieder zurückkehren in ihr geliebtes altes Zuhause in Rudersberg – dorthin also, wo die schreckliche Flut im Juni vergangenen Jahres so ziemlich alles zerstört hat und nicht viel mehr übrig ließ als Schlamm, Dreck und ein Haus, das komplett ruiniert und nicht mehr bewohnbar war.