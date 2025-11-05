Ein Jahr nach der Cannabis-Legalisierung wartet der Elevate Cannabis Club Remstal noch immer auf seine Lizenz. Gründer Émeric Beautier spricht über Bürokratie, Frust und Hoffnung.
05.11.2025 - 11:00 Uhr
Ein Jahr nach der Legalisierung von Cannabis kämpfen Anbauvereine in Baden-Württemberg mit langwierigen Verfahren und unklaren Zuständigkeiten. Während laut der aktuellen EKOCAN-Studie bundesweit rund 100 000 Cannabis-Straftaten weniger registriert wurden, warten viele Clubs weiter auf ihre Lizenzen. Émeric Beautier vom Elevate Cannabis Club Remstal berichtet, wie schleppend die Umsetzung verläuft – und was sich ändern müsste.