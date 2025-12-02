Vor einem Jahr haben sich drei Mädchen mit einem Sprung vom Pforzheimer Aussichtsturm „Hohe Warte“ das Leben genommen. Jetzt wird er wegen Einsturzgefahr teilweise zurückgebaut.
Wer sich dieser Tage dem Pforzheimer Aussichtsturm „Hohe Warte“ nähert, hört schon auf dem Weg durch den Wald von weitem den Kran und die Hubarbeitsbühnen. Das fast 40 Meter hohe Bauwerk wird seit dem vergangenen Montag teilweise zurückgebaut. Seit dem Suizid von drei Mädchen vor einem Jahr ist der Turm gesperrt.