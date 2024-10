Vor zehn Jahren wurde Weil der Stadt zum ersten Mal als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet. Auch heute, nach einem Jahrzehnt des Engagements für den fairen Handel, erfüllt Weil der Stadt weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns-Kampagne und darf den Titel für weitere zwei Jahre tragen. Bürgermeister Christian Walter und die Vorsitzende der Steuerungsgruppe, Stadträtin Sonja Nolte, freuen sich deshalb nicht nur über das zehnjährige Jubiläum. Grund zum Feiern ist auch, dass der Titel „Fairtrade-Stadt“ um zwei weitere Jahre verlängert wurde.

Für den Einsatz der Steuerungsgruppe gibt es vom Rathauschef lobende Worte: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie der Gedanke des fairen Handels in unserer Stadt immer weiter wächst“, sagt Walter. Zahlreiche Aktionen, die in den letzten zehn Jahren durchgeführt wurden, hätten gezeigt, wie fest der Gedanke in der Gemeinschaft verankert sei. „Wir werden auch weiterhin mit viel Elan daran arbeiten, den fairen Handel vor Ort zu stärken.“ In den letzten zehn Jahren hat sich das Thema „Fairer Handel“ immer stärker im Bewusstsein der Bevölkerung verankert. Das hätten auch die zahlreichen Aktionen, die die lokale Steuerungsgruppe in Weil der Stadt im letzten Jahrzehnt durchgeführt hat, gezeigt, so Walter. Heute bieten zahlreiche Geschäfte und Gastronomiebetriebe faire und regionale Produkte an, und auch in den Schulen hat der Faire Handel Einzug in den Lehrplan gehalten: Die Fairtrade-AG an der Realschule startet regelmäßig Aktionen zum Thema und das Johannes-Kepler-Gymnasium (JKG) wurde für sein Engagement 2020 sogar mit dem Titel „Fairtrade-School“ ausgezeichnet.

Lesen Sie auch

Immer stärker im Bewusstsein der Bevölkerung verankert

Die ehrenamtlichen Mitglieder der Steuerungsgruppe hätten mit viel Herzblut vielfältige Aktionen organisiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. So wurde eine eigene Stadtschokolade entwickelt, die im Weltladen und in der Stadt- und Tourist-Info erhältlich ist. Außerdem beteiligt sich die Fairtrade-Stadt an den Oster- und Weihnachtsaktionen des Gewerbevereins, wirbt mit Schildern an den Ortseingängen für den fairen Handel. 2020 wurde eine Stadtrallye organisiert. Der Weltladen beteiligt sich regelmäßig an der „Fairen Woche“ und jedes Jahr wird in Kooperation mit der Manufaktur und dem Kinocenter ein thematischer Film gezeigt.

Unsere Empfehlung für Sie Fairtrade in Deutschland Kunden greifen vermehrt zu fairer Schokolade Kunden halten fair gehandelten Produkten trotz inflationsbedingter Preiserhöhungen die Stange, doch nicht jedes Produkt kann Zuwächse verzeichnen. Erzeuger im globalen Süden haben das Nachsehen.

Zum 10-jährigen Jubiläum wurde nun ein besonderes Projekt initiiert: Schülerinnen und Schüler des JKG suchten im Rahmen ihrer Projekttage nach Motiven, die die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 mit Bezug zu Weil der Stadt visualisieren. Die Ergebnisse werden in einer Ausstellung präsentiert. Unterstützt wurden sie dabei von der Projektleiterin Katrin Kolmer-Kurtz.

Projekt der Schüler des Johannes-Kepler-Gymnasiums

Zusätzlich wurden die Bürgerinnen und Bürger von Weil der Stadt dazu aufgerufen, im Rahmen eines Wettbewerbs kreative Sprüche zu den 17 Nachhaltigkeitszielen mit lokalem Bezug einzureichen. Die besten Ideen werden zusammen mit den Schülerlogos in der Ausstellung präsentiert und prämiert.

Wann und wo die Ausstellung mit den Ergebnissen der Projekttage und des Wettbewerbs stattfindet, soll noch bekannt gegeben werden.