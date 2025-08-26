 
  2. Stuttgart

  4. Warum müssen Deutsche immer getrennt bezahlen?

Ein Plädoyer für die Gesamtrechnung Warum müssen Deutsche immer getrennt bezahlen?

, aktualisiert am 26.08.2025 - 10:27 Uhr
Ein Plädoyer für die Gesamtrechnung: Warum müssen Deutsche immer getrennt bezahlen?
1
Noch ist die Stimmung gut zu Tisch. Foto: Pexels/Helena Lopes

Im Restaurant zahlt gefälligst jeder getrennt wie es sich gehört? Typisch deutsch, findet unser Autor. Ein Plädoyer für die Gesamtrechnung.

Stuttgart – Kommt eine Gruppe Deutscher ins Restaurant und jede:r zahlt getrennt. Klingt wie der Beginn eines schlechten Witzes – und ist es irgendwie auch. Realsatire, Alman-Style. Ganz gleich welches Szenario – Business-Lunch, Dinner zu zweit oder die ganz große Runde – sich auch entspinnt: Das Ende, es ist immer dasselbe. Deutsche haben die unerträgliche und nervtötende Angewohnheit, die Rechnung immer teilen zu wollen. Das ist ein Albtraum für jede:n Gastronom:in und ein unerschütterlicher Ausdruck deutschen Spießbürgertums.

 

Andere Länder lösen das so: Man trifft sich zum Essen, verbringt einen langen und ausschweifenden Abend bei Wein, Leckereien und guten Gesprächen. Und am Ende, da zahlt halt eine:r. Zack, Gesamtrechnung, keine Sperenzchen, einfach, schnell und unkompliziert. Danach begleichen die anderen die Rechnung bar oder via PayPal oder zahlen einfach beim nächsten Mal. Ciao. Kommen Sie gern wieder.

Schreckensszenario Gesamtrechnung

Die Alarmglocken der Deutschen, die gehen jedoch schon beim Wort „Gesamtrechnung“ an. Schnappatmung setzt ein, Angstschweiß breitet sich aus, die Kehle schnürt sich zu und das schöne gemeinsame Erlebnis tritt weit in den Hintergrund. Beim Teilen der Rechnung wird nämlich vor allem eines befürchtet: Man muss mehr zahlen als man eigentlich verzehrt hat. Deswegen wird schon den ganzen Abend über mit Argusaugen betrachtet, wer wann was bestellt und welche Verhaltensweisen dabei an den Tag gelegt werden. Außerdem muss doch alles seine Ordnung haben. Für Deutsche wäre die Gesamtrechnung der endgültige Beweis dafür, dass das Land in Anarchie und Chaos versinkt.

Minutiös wird durchgerechnet, es ist ja eh alles viel zu teuer in einem Restaurant, da fängt man doch jetzt ja nicht auch noch an, einfach eine Gesamtrechnung zu ordern und durch die Anzahl der Gäste zu teilen. Plötzlich wird aus dem Restaurantbesuch, der ja eigentlich eine schöne und genussvolle Sache werden sollte, eine ungemütliche Angelegenheit, die den Appetit verdirbt.

Das, liebe Deutsche, ist der Grund, weshalb man euch im Ausland so wahrnimmt wie man euch wahrnimmt: Spießig, kleinlich, streng und vollkommen unentspannt.

Essengehen ist ein ernstes Thema

Nicht auszudenken, was passiert, wenn man ein wenig mehr zahlt als man eigentlich müsste. Das übersteigt nun wirklich alles Zumutbare in der sogenannten Freizeit. Klar, insbesondere mit mehreren Menschen steigen die Chancen, dass nicht jeder auf dieselbe Summe kommt. Dass Marco den Rostbraten nimmt, Paul aber nur den Salat. Johanna säuft eine Flasche Wasser nach der anderen, Sören bestellt drei Gin Tonic und Maria will natürlich noch einen Espresso. Wie immer. Die Pizza und das kleine Glas Wein, das sind 17 Euro bei mir, ich weiß es genau. Auf Wasser verzichte ich eh, für sieben Euro die Flasche bekommt man doch einen ganzen Kasten. Giancarlo neben mir hatte das Tartufo noch, das soll er natürlich auch schön selbst zahlen. Und überhaupt: Sonja gibt eh jedes Mal viel zu viel Trinkgeld, ihren Großmut muss ich ja nicht auch noch mitfinanzieren.

Als Gegenbewegung zu diesem für viele unerträglichen Szenario bestellen manche dann sogar extra teure Dinge oder noch ein opulentes Dessert. Nicht weil sie es wirklich wollen oder genießen könnten. Einfach nur für den Fall, dass wieder jemand eine Gesamtrechnung will. Man muss vorbereitet sein und immer wachsam bleiben. Nur blöd natürlich, wenn dieser Plan dann nach hinten losgeht und man sich grün und blau ärgert, weil man jetzt doch alles selbst zahlen muss und gar keine Lust auf Steinbutt hatte. Essengehen ist kein Spaß. Essengehen ist ein überaus ernstes Thema.

Nervenkrieg auf der Piazza

Deutsche haben Angst. Vor so ziemlich allem. Deswegen sind sie so überversichert wie kein anderes Volk. Deswegen saugen sie die Schreckensmeldungen der BILD wie ein trockener Schwamm auf. Deswegen ist auch ein Restaurantbesuch eine Schlacht. Die Dinge einfach mal hinzunehmen, das Leben auszukosten ohne immer gleich an Konsequenzen, Rechnungen oder Unglücke zu denken, das ist eine Eigenschaft, die den Deutschen vollkommen abgeht. Und im Ausland erst: Da wird der Restaurantbesuch endgültig zum Nervenkrieg auf der italienischen Piazza. Isch ja scho elles schee hier, aber die wollet echt Geld fürs Besteck?? Da bleib i lieber dahoim.

Wäre wirklich besser.

