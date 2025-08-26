Ein Plädoyer für die Gesamtrechnung Warum müssen Deutsche immer getrennt bezahlen?
Im Restaurant zahlt gefälligst jeder getrennt wie es sich gehört? Typisch deutsch, findet unser Autor. Ein Plädoyer für die Gesamtrechnung.
Stuttgart – Kommt eine Gruppe Deutscher ins Restaurant und jede:r zahlt getrennt. Klingt wie der Beginn eines schlechten Witzes – und ist es irgendwie auch. Realsatire, Alman-Style. Ganz gleich welches Szenario – Business-Lunch, Dinner zu zweit oder die ganz große Runde – sich auch entspinnt: Das Ende, es ist immer dasselbe. Deutsche haben die unerträgliche und nervtötende Angewohnheit, die Rechnung immer teilen zu wollen. Das ist ein Albtraum für jede:n Gastronom:in und ein unerschütterlicher Ausdruck deutschen Spießbürgertums.