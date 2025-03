Für Neues ist es nie zu spät: Als Rentner sattelte Karlheinz Fahlbusch um und wurde zum „Trauerredner im Linzgau“.

Uli Fricker 25.03.2025 - 20:00 Uhr

Er verspätet sich. Einige Minuten nach pünktlich stürzt Karlheinz Fahlbusch in das Café in Meersburg. Der Mann ist 71 Jahre alt und bezieht längst Rente. Doch halten ihn seine diversen Jobs immer noch ordentlich auf Trab. Er kommt von einem Beratungsgespräch, das er als VdK-Vorsitzender in Pfullendorf führte. Als Ombudsmann für die sozialen Dinge rufen ihn die Mitglieder an. Mietpreiserhöhung oder Bürgergeld – Herr Fahlbusch wird es richten.