Großeinsatz in der Düsseldorfer Innenstadt: In einer belebten Einkaufsstraße fällt mindestens ein Schuss aus einer Polizeiwaffe. Ein Mann muss schwer verletzt abtransportiert und notoperiert werden.
09.10.2025 - 18:21 Uhr
Düsseldorf - Die Polizei hat in der Düsseldorfer Innenstadt auf einen Mann mit einer Waffe geschossen. Der Mann habe vor einem Schnellrestaurant an einer großen Einkaufsstraße mit der Waffe herumgefuchtelt, teilte die Polizei mit. Zeugen hätten deshalb gegen 15.28 Uhr den Notruf gewählt.