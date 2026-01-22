Ein Seliger aus Stuttgart Rupert Mayer – unschweigsam und unbeugsam
Vor 150 Jahren wurde Rupert Mayer geboren – ein Geistlicher, der sich den praktischen Dienst am Nächsten zur Lebensaufgabe machte und dem Druck der Nazis unerschrocken trotzte.
Die beiden Landeshauptstädte Stuttgart und München teilen etwas miteinander – was sonst eher selten der Fall ist. Sie teilen die Erinnerung an Rupert Mayer, den wortgewaltigen Jesuiten-Priester, der sich den Nationalsozialisten frühzeitig entgegenstellte, ihnen die Stirn bot, sich trotz Verfolgung und Inhaftierung das Wort nicht verbieten ließ und den bekannten Satz formulierte: „Ich werde ihnen ganz klar sagen, dass ein deutscher Katholik niemals Nationalsozialist sein kann.“