Ein Seliger aus Stuttgart: Rupert Mayer – unschweigsam und unbeugsam

Die beiden Landeshauptstädte Stuttgart und München teilen etwas miteinander – was sonst eher selten der Fall ist. Sie teilen die Erinnerung an Rupert Mayer, den wortgewaltigen Jesuiten-Priester, der sich den Nationalsozialisten frühzeitig entgegenstellte, ihnen die Stirn bot, sich trotz Verfolgung und Inhaftierung das Wort nicht verbieten ließ und den bekannten Satz formulierte: „Ich werde ihnen ganz klar sagen, dass ein deutscher Katholik niemals Nationalsozialist sein kann.“

„Ganz klar“ zu sein, war eine hervorstechende Eigenschaft dieses glaubensstarken Mannes, der vor 150 Jahren, am 23. Januar 1876, in Stuttgart geboren und wenige Wochen später in der Domkirche St. Eberhard getauft wurde. Mayer stammte aus einer wohlhabenden, kinderreichen Kaufmannsfamilie. Sein Elternhaus war das im Krieg zerstörte und anschließend wieder aufgebaute Traditionshaus Tritschler am Marktplatz. Mayer besuchte das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, machte Abitur in Ravensburg und feierte nach dem Theologiestudium in Fribourg, München und Tübingen, in St. Eberhard seine erste heilige Messe als neu geweihter Priester, die Primiz. Die Domkirche pflegt sein Andenken mit einer Büste und einer nach ihm benannten 2018 gegossenen Glocke, die sein Porträt ziert und das Zitat: „Ich kann nicht schweigen.“

Schon als Kind verschenkte er Kleider an Bedürftige

Mayer, der Unschweigsame! Sein Weg führte ihn von Stuttgart über die Stationen Spaichingen, Feldkirch in Voralberg und Falkenburg in den Niederlanden, wo er eine jesuitische Ordensausbildung absolvierte, nach München. Die bayerische Metropole wurde sein zentraler Wirkungsort – unterbrochen vom Ersten Weltkrieg, in dem Mayer als Militärseelsorger diente und infolge einer schweren Verwundung ein Bein einbüßte.

In München wurde Mayer Präses der Marianischen Männerkongregation, einer Gemeinschaft, die sich der Unterstützung Bedürftiger verpflichtet sieht. Mayer lebte diese soziale Haltung aus tiefer Überzeugung. Eine Ausstellung, die von diesem Freitag bis zum 14. Februar anlässlich seines 150. Geburtstags im Haus der Katholischen Kirche in Stuttgart gezeigt wird, erwähnt eine Episode aus seiner Kindheit in Stuttgart. Demnach musste seine Mutter ihm wieder neue Kleider beschaffen, weil Rupert alles an bedürftige Kinder verschenkte. Zeitlebens kümmerte er sich intensiv um Arme und „Zugezogene“. Seine praktische Hilfe bestand im Verteilen von Lebensmitteln und Heizkohle. Dazu kam geistige Nahrung: Von 1925 hielt er in der Rolle eines „pastoralen Streetworkers“ die berühmt gewordenen Gottesdienste am Münchner Hauptbahnhof ab.

Die Nazis verurteilten ihn wegen „Kanzleimissbrauchs“

Dem allen blieb Mayer treu – auch gegen den Widerstand der Nationalsozialisten. Er widersetzte sich ihnen in Worten und Taten. Auf das Verbot von Caritas-Sammlungen reagierte er, indem er sich mit einer Sammelbüchse vor der Jesuitenkirche St. Michael stellte. In seinen Predigten wandte er sich „ganz klar“ gegen die nationalsozialistischen Machthaber. Die Folge waren im April 1937 ein Redeverbot, das er missachtete, und dann die Verurteilung wegen „Kanzelmissbrauchs“. Aufgrund einer Intervention des Münchner Kardinals Faulhaber wurde er freigelassen. Überliefert ist Mayers Ausspruch vor dem Sondergericht: „Trotz des gegen mich verhängten Redeverbotes werde ich weiterhin predigen, selbst dann, wenn die staatlichen Behörden meine Kanzelreden als strafbare Handlungen und als Kanzelmissbrauch bewerten sollten.“ Im Januar 1938 folgte eine erneute Verhaftung. Mayer wurde in Landsberg am Lech inhaftiert. Vier Monate später kam er aufgrund einer Amnestie wieder frei.

Im November 1939 kam es zu einer dritten Verhaftung; Mayer hatte sich geweigert, den Inhalt seiner Seelsorgegespräche preiszugeben. Die Nazis steckten ihn ins Konzentrationslager Sachsenhausen. Nachdem sich sein Gesundheitszustand stark verschlechtert hatte, wurde er im August 1940 im Kloster Ettal interniert, wo sich kurzzeitig auch der evangelische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonheffer aufhielt; die beiden trafen sich. Von der Außenwelt isoliert, verbrachte Mayer die Jahre bis zum Kriegsende als „lebender Toter“, wie er in einem Brief schrieb: „. . . dieser Tod ist für mich, der ich noch so voll Leben bin, viel schlimmer als der wirkliche Tod, auf den ich schon so oft gefasst war.“

„Der einzig seliggesprochene Stuttgarter“

Die Rückkehr ins Leben nach dem Krieg währte kurz. Als Rupert Mayer am 1. November 1945, an Allerheiligen, in der Münchner St.-Michaels-Kirche die Morgenmesse hielt, erlitt er einen Schlaganfall und starb wenige Stunden später. Bestattet ist der als „Apostel München“ verehrte Jesuit in der Unterkirche des Münchner Bürgersaals. Am 3. Mai 1987 wurde er im Münchner Olympiastadion von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen, was den Degerlocher Historiker Gerhard Raff zur der knitzen Bemerkung veranlasst, Mayer sei „der einzig selig gesprochene Stuttgarter“.

Weitläufig verwandt: die Stuttgarterin Joy Müller-Thoma mit einem Porträt Foto: Jan Sellner

Die Stuttgarterin Joy Müller-Thoma war damals dabei – als Zehnjährige, gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Bruder. Das Erlebnis hat sie zutiefst geprägt. Auch weil Rupert Mayer ein weit entfernter Verwandter von ihr ist – „mein Urgroßonkel dritten Grades“, wie die Degerlocherin erzählt. Das hat die Ahnenforschung ihres Vaters ergeben. Die Verbindung mit Rupert Mayer empfindet die überzeugte Christin jedoch als sehr viel enger. Das sei eine „Sache des Herzens“, wie sie sagt. Joy Müller-Thoma sammelt alles, was mit Rupert Mayer zu tun hat – Bücher, Gedenkmünzen, Briefmarken, Porträts. Sie sammelt auch Eindrücke. „Mir passieren viele schöne Dinge mit Rupert Mayer“, sagt sie. Das können Begegnungen an Orten sein, die nach dem Jesuiten-Priester benannt sind, etwa der Rupert-Mayer-Platz in Stuttgart, unweit der Paulinenbrücke. Ein Platz, der zu seinem karitativen Wirken bestens passt.

Ein Vorbild auch in aktuellen Auseinandersetzungen

„Was kann Rupert Mayer uns heute sagen? fragt Müller-Thoma und liefert die Antwort gleich mit: „Zivilcourage zeigen! Sich mit anderen Meinungen auseinandersetzen und Klartext reden, wie er das getan hat.“ Tatsächlich hatte der Jesuit keine Scheu gezeigt, in den 1920er Jahren Versammlungen der Nationalsozialisten zu besuchen und dort das Wort zu ergreifen. „Er war oft der einzige, der öffentlich widersprach“, betont Simone Caliandro von der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Mitte. Auch heute gebe es starke politische Strömungen, die Menschen ausgrenzen würden. „Unbequem sein, erfordert Mut“, sagt Joy Müller-Thoma. Mayers Vorbild könne da Rückhalt geben. Als vorbildlich empfindet sie auch dessen „Nähe zu den Menschen“. Für sich und ihre Familie leitet sie daraus den Auftrag ab, „ein Licht zu sein“ und sich um Mitmenschen zu kümmern. Mayers Klarheit beeindruckt auch Stadtdekan Christian Hermes. Er nennt ihn einen Unbeugsamen, „der uns Mut macht, offen zu unserem Glauben und unseren Werten zu stehen“.

Die von der Domgemeinde und dem Katholischen Bildungswerk organisierte Ausstellung im Atrium des Hauses der Katholischen Kirche in der Königstraße 7 zeigt Stationen im Leben des Ordensmannes – auch die frühen Stuttgarter Jahre, symbolisiert durch das hölzerne Schaukelpferd Mayers und seinen Primizkelch. Bereits um 18.30 Uhr wird am Dom St. Eberhard dem ersten württembergischen Staatspräsidenten und Nazi-Gegner Eugen Bolz gedacht, der am 23. Januar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet wurde.