Deutschlands Hockey-Weltmeister bleiben Dauergast im olympischen Halbfinale. In Paris setzt sich die Auswahl gegen Argentinien durch. Nun geht es gegen den Rekord-Olympiasieger.

dpa 04.08.2024 - 21:31 Uhr

Paris - Die deutschen Hockey-Männer stehen zum sechsten Mal nacheinander im Halbfinale der Olympischen Spiele. Der Weltmeister erkämpfte sich im Viertelfinal-Krimi in Paris gegen Argentinien ein 3:2 (2:1) und darf wieder auf eine Medaille hoffen. In der Vorschlussrunde trifft die Mannschaft von Bundestrainer André Henning am Dienstag auf den achtmaligen Olympiasieger Indien.