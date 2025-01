Ein Morgen in der Leonberger Notaufnahme. Auf das Team um Chefarzt Michael Beier warten volle Betten, schwierige Entscheidungen und ein Patient mit Herzstechen. Was die Leonberger Notaufnahme so besonders macht und welche Rolle Teamarbeit und Struktur dabei spielen.

Chiara Sterk 03.01.2025 - 18:05 Uhr

Montagvormittag in der Leonberger Notaufnahme: Ein Rettungswagen fährt vor, die Schiebetüren öffnen sich. Rasch schieben zwei Sanitäter eine blasse, ältere Frau herein. Ihre Augen halb geöffnet, ihre Haut blass wie helles Pergamentpapier. Im Stechschritt fasst der Notfallsanitäter zusammen, was er weiß. Sie habe Fieber und musste erbrechen, sei älter. Die Frau wird auf ein Krankenbett gehievt und an Michael Beier, Chefarzt und Leiter der Leonberger Notaufnahme und seine Pflegekräfte übergeben.