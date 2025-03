Ein Videoraum – nicht nur für OB Nopper Stuttgarter Rathaus ist nun fit für Social-Media

Die OB-Sprecherin Susanne Kaufmann hat fast 300 000 Euro in ein Videostudio investiert. Der Weg für professionelle Grußworte und Videos in eigener Sache ist frei. Die Fraktionen müssen noch draußen bleiben – es fehlt am Personal.