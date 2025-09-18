700 Arbeitsstunden haben Porsche-Azubis in den Bau eines „Fairteiler-Wagens“ zur Ausgabe geretteter Nahrungsmitteln gesteckt. Jetzt hat ihn der Lebensmittelretter Harry Pfau erhalten.
18.09.2025 - 18:30 Uhr
Ein Sport-Flitzer ist es nicht. Aber ein schicker „Fairteiler-Wagen“. Zehn Auszubildende von Porsche haben im Auftrag von Harrys Bude einen mobilen Stand konstruiert, mit dem Harry Pfau in Zukunft noch besser gerettete Lebensmittel verteilen oder an Schulen über das Problem der Lebensmittelverschwendung aufklären kann.