Günter Wanner berichtet in Hemmingen aus seinem Leben und wirbt für die Organspende. Er selbst lebt heute nur dank einer Transplantation.
15.11.2025 - 13:03 Uhr
Günter Wanner hat viel Glück gehabt, das weiß er. Das gute Leben in einer Weinbauregion genossen, dazu deftiges Essen – irgendwann machte seine Leber aber nicht mehr mit. Die Diagnose, die er an einem Freitag im März 2017 erhielt, war eindeutig: Leberzirrhose im Endstadium. Den Tod vor Augen befasste er sich mit dem Ende seines Lebens, regelte, was zu regeln war.