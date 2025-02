Unbekannte brechen im Laufe dieser Woche in vier Wohnungen in Stuttgart ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Philip Kearney 21.02.2025 - 11:38 Uhr

Unbekannte sind im Laufe dieser Woche in vier Wohnungen in Stuttgart eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, brachen die Unbekannten zwischen Freitag (14. Februar) und Donnerstag (20. Februar) in eine Wohnung am Herdweg (S-Nord), am Donnerstag (20. Februar) in ein Wohnhaus am Roseggerweg (S-Nord) und in eine Wohnung an der Bopserwaldstraße (S-Süd) sowie am Donnerstag oder Freitag (21. Februar) in eine Wohnung an der Lütticher Straße (S-Bad Cannstatt) ein.