Erst Hochwasser, dann Badeverbote, jetzt Berichte über eine angebliche Mückenplage: Die Tourismus-Branche am Bodensee klagt über einen Gästemangel.

Eberhard Wein 19.07.2024 - 15:36 Uhr

Susanne und Norman Holmes sitzen auf einer Bank direkt vor ihrem Hotel an der Meersburger Seepromenade und genießen den Blick aufs Appenzellerland und die Alpen auf der anderen Seeseite. Am Vorabend sind sie aus Uelzen in Niedersachsen angereist, und noch hat keiner von beiden einen Mückenstich abbekommen. Das ist, wenn man den Berichten glaubt, in diesem Sommer schon eine kleine Sensation. Selbst in der Google-Suche sei ihr beim Stichwort „Bodensee“ als erstes „Mückenplage“ angeboten worden, sagt die 47-Jährige. Das Paar ließ sich nicht abschrecken. „Wir nehmen den Kampf auf“, sagt ihr Mann. „Mücken gibt es im Sommer auch bei uns.“