Unbekannte brechen in Wohnung ein und durchwühlen Räume

Unbekannte steigen am Freitag in einen Erdgeschosswohnung in Stuttgart-West ein. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nina Scheffel 07.04.2025 - 12:26 Uhr

Unbekannte sind am Freitagabend an der Gaußstraße im Stuttgarter Westen in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter zwischen 18.15 Uhr und 22.15 Uhr ein Fenster auf und durchwühlten sämtliche Räume. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.