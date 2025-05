Mitten in der Nacht steigen Diebe in eine Lagerhalle in Asperg ein. Die Einbrecher machen fette Beute – der Schaden geht in die Zehntausende.

Sascha Sauer 22.05.2025 - 15:54 Uhr

Jede Menge Gewalt haben Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgewendet, um sich über eine Fluchttüre Zugang zu einer Lagerhalle in Aspach (Rems-Murr-Kreis) zu verschaffen. Im Inneren der Halle, die in der Straße Alter Weg in Kleinaspach, einem Teilort der Gemeinde Aspach, steht, machten sie dann fette Beute.