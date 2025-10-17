Ein Mann, der bei einem Einbruch Lärm macht, wird wenig später gestellt. Unterwegs verliert er einen Teil seiner Beute.

Christine Bilger 17.10.2025 - 16:57 Uhr

Nicht gerade leise und unauffällig ist ein Mann vorgegangen, der am Freitag gegen 6.15 Uhr in ein Geschäft an der Bahnhofstraße in Bad Cannstatt eingebrochen sein soll. Er soll die Eingangstür eingeworfen haben. Womit, das muss die Polizei noch ergründen. Im Geschäft hatte es der mutmaßliche Täter vor allem auf eine Sache abgesehen: Laut der Polizei soll er 13 Schreckschusswaffen entwendet haben. Weil Zeugen ihn beim Zerstören der Eingangstür gesehen und die Polizei verständigt hatten, konnte er wenig später gefasst werden.