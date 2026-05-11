Ein Fahrradgeschäft in Bietigheim-Bissingen ist bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen zum Ziel von Einbrechern geworden. Wieder verschwanden hochwertige Räder.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein Fahrradgeschäft in Bietigheim-Bissingen ist bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate von Einbrechern heimgesucht und ausgeräumt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte in der Nacht zum Montag eine Scheibe des Ladens in der Carl-Benz-Straße eingeschlagen. Anschließend ließen sie etwa 30 verschiedene Fahrräder mitgehen. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf eine höhere fünfstellige Summe belaufen.

 

Rennräder und E-Bikes sind verschwunden

Der erste Einbruch hatte sich in der Nacht zum 25. März ereignet. Damals hatten Unbekannte ebenfalls 30 bis 40 zum Teil hochpreisige Fahrräder, darunter auch Fully-E-Mountainbikes, Carbon Rennräder und Trekking-E-Bikes, gestohlen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Telefon 0800 1100225 oder per E-Mail unter hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.