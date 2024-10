Ein Unbekannter bricht in der Nacht zum Montag in ein Kaufhaus in Stuttgart-Mitte ein, zertrümmert mehrere Vitrinen und stiehlt Schmuckstücke. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Matthias Kapaun 07.10.2024 - 13:09 Uhr

Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht zum Montag in das „Galeria“-Kaufhaus in der Königstraße in Stuttgart-Mitte eingebrochen und hat Schmuckstücke erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.