Rund 30 000 Euro beuten haben bislang unbekannte Täter gemacht, die in eine Firma in Hirschlanden eingebrochen sind.

Elisa Wedekind 22.09.2024 - 12:21 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bislang unbekannte Täter in einen Industriebetrieb in der Max-Eyth-Straße in Hirschlanden eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Metalltor und zwei Fenster am Gebäude. Aus einer Galvanisierungsanlage bauten die Täter dann mehrere Kupferanoden im Wert von rund 30 000 Euro aus und nahmen diese mit. In den angrenzenden Büroräumen stahlen die Einbrecher noch mehrere hundert Euro Bargeld. Das Polizeirevier Ditzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.