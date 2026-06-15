In Ditzingen wurde die ehemalige Minigolfanlage verwüstet. Unbekannte brachen ein, randalierten und legten Feuer. Überraschend: Das Feuer löschten sie offenbar selbst wieder.

Franziska Kleiner 15.06.2026 - 15:55 Uhr

Unbekannte haben am Wochenende das Wirtschaftsgebäude der ehemaligen Minigolfanlage in Ditzingen verwüstet. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen am Samstagabend gegen 22.15 Uhr entdeckt, dass unbekannte Täter in das Wirtschaftsgebäude der ehemaligen Minigolfanlage in der Gröninger Straße in Ditzingen eingebrochen waren und dieses verwüstet hatten. Im Außenbereich zerstörten sie eine Lampe und eine an der Wand angebrachte Holzkiste, in der sich ein Dartspiel befand.