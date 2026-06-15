In Ditzingen wurde die ehemalige Minigolfanlage verwüstet. Unbekannte brachen ein, randalierten und legten Feuer. Überraschend: Das Feuer löschten sie offenbar selbst wieder.

Ludwigsburg: Franziska Kleiner (fk)

Unbekannte haben am Wochenende das Wirtschaftsgebäude der ehemaligen Minigolfanlage in Ditzingen verwüstet. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen am Samstagabend gegen 22.15 Uhr entdeckt, dass unbekannte Täter in das Wirtschaftsgebäude der ehemaligen Minigolfanlage in der Gröninger Straße in Ditzingen eingebrochen waren und dieses verwüstet hatten. Im Außenbereich zerstörten sie eine Lampe und eine an der Wand angebrachte Holzkiste, in der sich ein Dartspiel befand.

 

Vandalismus im Innenraum

Anschließend brachen die Unbekannten die Eingangstür sowie ein Fenster mit brachialer Gewalt auf, um so in den Innenraum vordringen zu können. Auch im Inneren randalierten die Täter. Sie beschädigten eine Tür und zündelten. Das gelegte Feuer dürften sie dann mit flüssigem Reiniger wieder gelöscht haben.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich laut der Polizei auf rund 5000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Ditzingen bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 07156/ 43520 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de.