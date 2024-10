Unbekannte randalieren am Wochenende, zwischen dem 11. und 13. Oktober, im Ditzinger Schulzentrum in der Glemsaue. Sie brechen Schränke auf, verwüsten eine Toilette und sprühen mit Feuerlöschern herum.

Laut Polizeiangaben drangen die Täter zwischen Freitag, 11. Oktober, 16 Uhr, und Sonntag, 13. Oktober, 20.50 Uhr, in das Schulzentrum in der Gröninger Straße ein. In dem Gebäudekomplex brachen sie mehrere Schränke und Spinde auf, versprühten den Inhalt mehrerer Feuerlöscher und verwüsteten eine Toilette. Ob etwas gestohlen wurde, konnte noch nicht geklärt werden. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei such Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen unter der Telefonnummer: 0 71 56 / 4 35 20 oder per E-Mail an: ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.