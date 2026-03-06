Aufmerksame Zeugen beobachten einen Einbruch in eine Bäckerei in Filderstadt-Bernhausen und alarmieren die Polizei. Die Beamten können den Tatverdächtigen noch in Tatortnähe festnehmen.

Frederic Feicht 06.03.2026 - 13:53 Uhr

Ein 31-jähriger Mann steht im Verdacht, am frühen Freitagmorgen in eine Bäckerei in der Karlstraße in Filderstadt-Bernhausen (Landkreis Esslingen) eingebrochen zu sein. Gegen 0.30 Uhr beobachteten Zeugen, wie der Tatverdächtige das Schaufenster einschlug und in die Räume einstieg. Die Zeugen informierten sofort die Polizei, wie das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt.