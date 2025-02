Demonstration in Marbach Bürgermeister in der Kritik: „Man kann in der Frage der Menschlichkeit nicht neutral sein“

Rund 400 Menschen haben in der Marbacher Altstadt (Kreis Ludwigsburg) ein Zeichen gesetzt. Im Rahmen der Kundgebung wurde Kritik an der Stadt laut: Das Bündnis musste ein Banner mit der Aufschrift „Marbach für Demokratie und Vielfalt“ am Burgplatz abhängen.