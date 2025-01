Bei einem Einbruch am Mittwoch, 29. Januar, in der Gerlinger Engelbergstraße durchsuchen die Täter alles, was sie vor sich haben – und verursachen einen Schaden von etwa 1000 Euro.

Marius Venturini 30.01.2025 - 12:44 Uhr

Unbekannte haben sich am Mittwoch zwischen 17.15 und 18 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Engelbergstraße in Gerlingen verschafft.