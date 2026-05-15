Unbekannte sind in Herrenberg in einen Friseursalon eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eddie Langner 15.05.2026 - 16:08 Uhr

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen in einen Friseursalon in der Straße „Auf dem Graben“ in Herrenberg (Kreis Böblingen) eingebrochen. Laut Polizeibericht verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen und durchsuchten dort einen Aufenthaltsraum sowie den Empfangstresen. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld in dreistelliger Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.