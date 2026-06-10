Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die Theodor-Schüz-Realschule in Herrenberg eingebrochen. Sie entwendeten einen Tresor, Computer und Laptop.

Eddie Langner 10.06.2026 - 13:41 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in das Gebäude der Theodor-Schüz-Realschule in der Straße „Längenholz“ in Herrenberg (Kreis Böblingen) eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Im Inneren brachen sie mehrere Türen und verschlossene Schränke auf. Im Verwaltungstrakt, wo sich die Büros der Schulleitung und das Sekretariat befinden, entwendeten sie einen Tresor, in dem sich unter anderem Bargeld befunden haben dürfte. Zudem stahlen die Unbekannten einen Computer und einen Laptop.