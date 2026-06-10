Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die Theodor-Schüz-Realschule in Herrenberg eingebrochen. Sie entwendeten einen Tresor, Computer und Laptop.

Böblingen: Edmund Langner (edi)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in das Gebäude der Theodor-Schüz-Realschule in der Straße „Längenholz“ in Herrenberg (Kreis Böblingen) eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Im Inneren brachen sie mehrere Türen und verschlossene Schränke auf. Im Verwaltungstrakt, wo sich die Büros der Schulleitung und das Sekretariat befinden, entwendeten sie einen Tresor, in dem sich unter anderem Bargeld befunden haben dürfte. Zudem stahlen die Unbekannten einen Computer und einen Laptop.

 

Den hinterlassenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro, der Wert des Diebesguts dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen.

Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07032 / 27 08-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.