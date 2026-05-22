In der Daimlerstraße in Herrenberg sind Unbekannte in ein Restaurant eingebrochen. Die Täter erbeuteten Trinkgeld und Bargeld aus einer Kasse.

Eddie Langner 22.05.2026 - 16:14 Uhr

Unbekannte sind zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, in ein Restaurant in der Daimlerstraße in Herrenberg (Landkreis Böblingen) eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Täter rund 50 Euro Trinkgeld sowie eine Kasse mit etwa 100 Euro Bargeld. Zudem verursachten die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.