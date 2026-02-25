Ein dreister Einbrecher steigt in Holzgerlingen in einen Fahrradkeller. Er wird überrascht, kann aber dennoch mit einem Mountainbike als Beute entkommen.

Wolfgang Berger 25.02.2026 - 14:23 Uhr

Ein Unbekannter ist am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr in einen Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Fichtenstraße in Holzgerlingen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Täter bereits ein Mountainbike im Wert von etwa 600 Euro aus dem Kellerraum entwendet. Als er sich an weiteren Zweirädern zu schaffen machte, wurde er von einem Zeugen bemerkt und ergriff zunächst zu Fuß die Flucht. Anschließend fuhr der Einbrecher mutmaßlich mit einem abseits geparkten Fahrzeug davon.