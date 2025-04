Einbruch in Kirchheim am Neckar

Einbrecher sind in der Nacht auf Sonntag in eine Tankstelle in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) eingestiegen. Dabei kam auch schweres Gerät zum Einsatz.

jam 27.04.2025 - 10:19 Uhr

Einbrecher haben in der Nacht auf Sonntag die JET-Tankstelle in der Ernst-Ackermann-Straße in Kirchheim am Neckar heimgesucht. Wie die Polizei mitteilt, nutzten die Unbekannten dabei unter anderem auch einen Hydraulikspreizer, wie er zum Beispiel von der Feuerwehr verwendet wird, um gegen 3.22 Uhr die Nebeneingangstüre aufzuhebeln. Anschließend wurden noch die Kasse und ein Tresor geöffnet, es konnte laut Polizei aber kein Diebesgut erbeutet werden.