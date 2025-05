Unbekannte haben im Korntal-Münchinger Ortsteil Münchingen die Tür einer Scheune aufgehebelt. Im Inneren stahlen sie wertvolle Elektronik von einem Traktor. Die Polizei ermittelt.

Marius Venturini 05.05.2025 - 20:41 Uhr

Unbekannte sind zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 6.45 Uhr, in eine Scheune in der Schöckinger Straße in Münchingen eingebrochen. Sie gelangten ins Innere, indem sie eine Tür aufhebelten. Die Diebe stahlen anschließend elektronische Geräte, die an einem Traktor verbaut waren.