Einbruch in Kornwestheim

Unbekannte haben den Kühlanhänger eines Imbisswagens am Kimryplatz in Kornwestheim aufgebrochen. Ihr Beute? Hähnchen und Getränke.

Julia Amrhein 06.08.2024 - 14:04 Uhr

Wie lautet doch gleich der Slogan eines bekannten Schokoriegels? „Du bist nicht du, wenn du hungrig bist.“ So erging es möglicherweise auch den Unbekannten, die zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 10 Uhr, den Kühlanhänger eines Imbisswagens am Kimryplatz in Kornwestheim aufgebrochen haben.