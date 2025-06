Das verursacht Gänsehaut: Im Leonberger Stadtteil Eltingen passiert ein Einbruch, während die Bewohner zuhause sind. Bislang hat die Polizei die Täter nicht geschnappt.

Stefanie Köhler 20.06.2025 - 11:27 Uhr

Der Leonberger Stadtteil Eltingen wird derzeit von Einbrechern heimgesucht. Laut der Polizei verschafften sich Unbekannte am Donnerstag zwischen 1.15 Uhr in der Früh und 8.30 Uhr am Morgen gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße Im Brühl. Die Täter hebelten hierzu ein Fenster auf. Sie durchsuchten offenbar geräuschlos das gesamte Wohnhaus – während die Anwohner in unmittelbarer Nähe tief und fest schliefen.