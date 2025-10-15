Eine Hausbewohnerin in Leonberg-Eltingen wird am Dienstagabend auf einen Einbrecher aufmerksam und schafft es, ihn zu vertreiben. Die Polizei sucht Zeugen.

Franziska Kleiner 15.10.2025 - 16:02 Uhr

Ein Unbekannter ist am Dienstag gegen 20.15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Glorstraße im Leonberger Ortsteil Eltingen eingebrochen. Der Täter hebelte die Terrassentür auf und gelangte auf diese Weise in die Wohnung. Eine Hausbewohnerin wurde auf den Einbrecher aufmerksam und schrie ihn an, worauf er die Flucht über die Terrassentür ergriff. Wie die Polizei berichtet, entkam er unerkannt.