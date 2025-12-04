In Leutenbach brechen zwei Täter gleich in zwei Wohnungen ein – bis sie von einer Heimkehrerin überrascht werden. Die Polizei bittet um Hinweise.
04.12.2025 - 09:17 Uhr
Zwei bislang unbekannte Täter sind am Mittwochabend in Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) in zwei Wohnungen eingedrungen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, nutzten sie die frühe Dunkelheit: Zwischen 19 und 19.30 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Straße Im Grund. Dort durchwühlten sie Schränke, Schubladen – offenbar auf der Suche nach Wertvollem.