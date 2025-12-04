In Leutenbach brechen zwei Täter gleich in zwei Wohnungen ein – bis sie von einer Heimkehrerin überrascht werden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei bislang unbekannte Täter sind am Mittwochabend in Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) in zwei Wohnungen eingedrungen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, nutzten sie die frühe Dunkelheit: Zwischen 19 und 19.30 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Straße Im Grund. Dort durchwühlten sie Schränke, Schubladen – offenbar auf der Suche nach Wertvollem.

Doch damit nicht genug. Über das Treppenhaus machten sich die Täter an die nächste Wohnung. Auch hier brachen sie ein. Doch diesmal hatten sie Pech: Eine Bewohnerin kehrte in dem Moment zurück – und stand den Einbrechern plötzlich gegenüber.

Überraschungsmoment bringt Täter aus dem Konzept

Die Frau reagierte geistesgegenwärtig, blieb unverletzt. Die Täter hingegen ergriffen die Flucht, zu Fuß und ohne erkannt zu werden. Zurück blieb ein Bild der Verwüstung und ein Schaden, der weit über das Materielle hinausgeht. Laut der Polizei entwendeten die Täter Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Sachschaden liegt bei rund 3.500 Euro.

Die Polizei Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun dringend Zeugen. Beschrieben werden die beiden Männer als etwa 1,75 Meter groß, schlank, mit schwarzen Mützen und Tüchern vor dem Gesicht.

Wer am Mittwochabend im Bereich „Im Grund“ in Leutenbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich beim Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/6940 melden.