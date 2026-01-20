Unbekannte sind Sonntagnacht in eine Bäckerei in Ludwigsburg eingebrochen. Ob sie Beute gemacht haben, ist allerdings noch unklar.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Einbrecher haben Sonntagnacht eine Bäckerei am Marktplatz in Ludwigsburg heimgesucht. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Unbekannten zwischen 23.50 und 0.25 Uhr zunächst ein Fenster aufgehebelt, um in den Verkaufsraum zu gelangen. In den Büros der Bäckerei versuchten die Täter anschließend, einen Tresor aufzuschneiden, was ihnen jedoch misslang. Zudem wurden mehrere Spinde sowie ein weiterer Tresor aufgebrochen.

 

Haben die Einbrecher etwas erbeutet?

Ob den Einbrechern etwas Wertvolles in die Hände fiel und wie hoch der hinterlassene Schaden ausfällt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, denen in besagtem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, mögen sich unter 0 71 41 / 18 53 53 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung setzen.