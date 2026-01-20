Unbekannte sind Sonntagnacht in eine Bäckerei in Ludwigsburg eingebrochen. Ob sie Beute gemacht haben, ist allerdings noch unklar.

Julia Amrhein 20.01.2026 - 11:17 Uhr

Einbrecher haben Sonntagnacht eine Bäckerei am Marktplatz in Ludwigsburg heimgesucht. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Unbekannten zwischen 23.50 und 0.25 Uhr zunächst ein Fenster aufgehebelt, um in den Verkaufsraum zu gelangen. In den Büros der Bäckerei versuchten die Täter anschließend, einen Tresor aufzuschneiden, was ihnen jedoch misslang. Zudem wurden mehrere Spinde sowie ein weiterer Tresor aufgebrochen.