Einbruch in Marbach am Neckar

Am Montag brechen Unbekannte in ein Haus in Marbach am Neckar ein und erbeuten Sammlermünzen. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 07.01.2025 - 12:31 Uhr

Bislang unbekannte Täter sind am Montagnachmittag in ein Wohnhaus in der Kernenstraße in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) eingebrochen und haben Sammlermünzen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.