Zwei Jugendliche haben einen Tippscheindrucker aus der Raiffeisen-Tankstelle in Marbach gestohlen. Trotz Hubschraubereinsatz bleibt die Fahndung erfolglos.
14.01.2026 - 10:55 Uhr
Die Raiffeisen-Tankstelle in der Schillerstraße in Marbach ist Dienstagnacht erneut zum Ziel eines Einbruchs geworden. Wie die Polizei mitteilt, betraten gegen 23.45 Uhr zwei unbekannte Jugendliche das Gelände. Einer der beiden hebelte die Schiebetür zum Verkaufsraum auf, welchen sein Komplize anschließend betrat und einen Tippscheindrucker aus dem Kassenbereich an sich nahm.