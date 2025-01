Unbekannte sind in einen Kindergarten in der Kernerstraße in Marbach eingestiegen. Dort ließen sie mehrere Elektrogeräte mitgehen. Die Polizei geht davon aus, dass der Fall mit einem weiteren Einbruch in der Nachbarschaft zusammenhängt.

Julia Amrhein 08.01.2025 - 11:35 Uhr

Ein Kindergarten in der Kernerstraße in Marbach ist zu Wochenbeginn das Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte zwischen Montagnachmittag, 13 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.50 Uhr, eine Terrassentür aufgehebelt und anschließend den Personalraum durchsucht. Dort fielen den Tätern zwei Fotoapparate und ein Smartphone in die Hände. Einen Tresor nahmen sie auch mit.