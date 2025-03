Am vergangenen Wochenende steigen unbekannte Einbrecher gleich in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Möhringen ein und erbeuten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 17.03.2025 - 14:28 Uhr

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende gleich in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Egerer Straße in Stuttgart-Möhringen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.