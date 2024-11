Unbekannte brechen in ein Wohnhaus im Remsecker Stadtteil Aldingen (Kreis Ludwigsburg) ein und stehlen Schmuck in noch unbekanntem Wert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Bei einem Einbruch im Remsecker Stadtteil Aldingen (Kreis Ludwigsburg) haben Unbekannte Schmuck in noch unbekanntem Wert gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Einbrecher am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 23.15 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Mörikestraße. Die bislang unbekannten Einbrecher hebelten demnach eine Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume. Sie durchsuchten alle Stockwerke des Hauses und durchwühlten Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei entwendeten die Täter Schmuck von noch unbekanntem Wert.

Lesen Sie auch

Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0800-1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.