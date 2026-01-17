Ein Unbekannter ist am Freitag in ein Mehrfamilienhaus in Renningen eingebrochen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Ergreifung des Täters.

In ein Mehrfamilienhaus in Renningen ist am Freitag eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, stieg der bislang unbekannte Täter im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Hanglage auf den Balkon und gelangte durch das beschädigte Fenster ins Innere der Wohnung. Der Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung.

 

Laut Angaben der Polizei durchwühlte der oder die Unbekannte mehrere Räume und verließ die Wohnung wieder über das Fenster, durch das die Person auch eingestiegen war.

Einbruch in Renningen – Polizei sucht Zeugen

Zum Diebesgut kann die Polizei noch keine Angaben machen, der Schaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Renningen unter der Telefonnummer 07159/80450 oder über die E-Mail-Adresse renningen.pw@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.