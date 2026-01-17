Ein Unbekannter ist am Freitag in ein Mehrfamilienhaus in Renningen eingebrochen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Ergreifung des Täters.

nse 17.01.2026 - 09:22 Uhr

In ein Mehrfamilienhaus in Renningen ist am Freitag eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, stieg der bislang unbekannte Täter im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Hanglage auf den Balkon und gelangte durch das beschädigte Fenster ins Innere der Wohnung. Der Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung.