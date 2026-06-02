Unbekannte Täter brechen in die Gemeinschaftsschule in Weil im Schönbuch ein. Sie durchwühlen die Spinde der Lehrer und klauen elektronische Geräte.
02.06.2026 - 16:27 Uhr
Noch unbekannte Täter sind in die Gemeinschaftsschule in Weil im Schönbuch eingebrochen. Sie haben mehrere Räume durchsucht, Lehrer-Spinde durchwühlt und sich Zugang zum Sekretariat, Konrektorat und Rektorat verschafft. Die Diebe stahlen laut Polizeibericht vermutlich Zeugnisse, außerdem Computer, Videoprojektoren und Digitalkameras im Wert von mehreren tausend Euro.