Unbekannte Täter brechen in die Gemeinschaftsschule in Weil im Schönbuch ein. Sie durchwühlen die Spinde der Lehrer und klauen elektronische Geräte.

Noch unbekannte Täter sind in die Gemeinschaftsschule in Weil im Schönbuch eingebrochen. Sie haben mehrere Räume durchsucht, Lehrer-Spinde durchwühlt und sich Zugang zum Sekretariat, Konrektorat und Rektorat verschafft. Die Diebe stahlen laut Polizeibericht vermutlich Zeugnisse, außerdem Computer, Videoprojektoren und Digitalkameras im Wert von mehreren tausend Euro.

Der Einbruch geschah demnach zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. Die Täter hatten ein Fenster zum Lehrerzimmer eingeschlagen und kamen so ins Innere der Schule. Von insgesamt vierzehn Räumen versuchten sie die Türen aufzubrechen. Bei vieren davon gelang es ihnen.

Polizei sucht Zeugen

Um in das Sekretariat, das Konrektorat und das Rektorat hineinzukommen, brachen die Diebe ein weiteres Fenster auf und durchsuchten dann die Schränke in den entsprechenden Räumen.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Der Polizeiposten Schönaich bittet Zeugen sich unter Telefon 07031 67700-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.