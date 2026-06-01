Einbrecher sind in Schwaikheim in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen und haben die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei nahmen sie am Ende sogar einen kompletten Tresor mit.
01.06.2026 - 09:38 Uhr
In Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) haben bislang unbekannte Täter bei einem Wohnungseinbruch einen Tresor samt Inhalt gestohlen. Die Einbrecher drangen am Freitagnachmittag zwischen 15.30 und 18.00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Zeppelinstraße ein und durchsuchten die Räume gezielt nach Wertgegenständen.