Einbrecher sind in Schwaikheim in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen und haben die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei nahmen sie am Ende sogar einen kompletten Tresor mit.

In Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) haben bislang unbekannte Täter bei einem Wohnungseinbruch einen Tresor samt Inhalt gestohlen. Die Einbrecher drangen am Freitagnachmittag zwischen 15.30 und 18.00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Zeppelinstraße ein und durchsuchten die Räume gezielt nach Wertgegenständen.

Besonders dreist: Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei rissen die Täter einen Möbeltresor aus einem Regal heraus und nahmen ihn komplett mit. In dem Tresor befanden sich Schmuck sowie Bargeld. Der entstandene Beuteschaden soll sich auf rund 10.000 Euro belaufen.

Polizei sucht Zeugen nach dreistem Tresor-Diebstahl in Schwaikheim

Wie die Polizei mitteilt, konnten die Täter anschließend unerkannt flüchten. Der Polizeiposten Schwaikheim hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun mögliche Hinweise auf die Einbrecher.

Die Ermittler fragen insbesondere, ob Anwohner oder Passanten im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Zeppelinstraße beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195/969030 beim Polizeiposten Schwaikheim zu melden.