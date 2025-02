Einbruch in Sindelfingen

In Sindelfingen (Kreis Böblingen) sind Unbekannte in ein Friseurgeschäft eingebrochen. Dabei machten sie reiche Beute. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nina Scheffel 04.02.2025 - 11:11 Uhr

Bislang unbekannte Täter sind sich in der Nacht zum Montag in ein Friseurgeschäft in Sindelfingen (Kreis Böblingen) eingebrochen.