Einbruch in Sindelfinger Wohnhaus

Bei einem Einbruch in Sindelfingen (Kreis Böblingen) haben bislang unbekannte Täter Bargeld und Schmuck erbeutet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nina Scheffel 17.02.2025 - 14:23 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben sich am Samstag zwischen 10 Uhr und 20 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus im Bereich der Rotbühlstraße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) verschafft.